به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جعفر میعادفر در حاشیه جلسه جمع‌بندی و نهایی سفر دو روزه خود به استان یزد که در بافق برگزار شد، با اشاره به بازدید‌های انجام‌شده در جریان سفر دو روزه خود به استان یزد اظهار داشت: در این سفر از مناطق کم‌برخوردار حوزه انتخابیه مهریز که شامل شش شهرستان است، بازدید شد و اقدامات مختلفی در حوزه سلامت در این مناطق انجام شده است.

وی با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس در شهرستان‌های استان یزد گفت: با توجه به فرسودگی ناوگان آمبولانس در سطح شهرستان‌ها، در جریان این سفر و با هماهنگی استانداری، تصمیماتی برای جبران بخشی از نیاز‌های آمبولانسی استان اتخاذ شد تا تعدادی از آمبولانس‌های فرسوده از چرخه خدمت خارج و آمبولانس‌های جدید جایگزین آنها شوند.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از پیش‌بینی اعتبار برای تکمیل چند پایگاه اورژانس در استان خبر داد و افزود: برای تکمیل یک تا چند پایگاه اورژانس، اعتبارات مورد نیاز از سوی سازمان اورژانس کشور، استانداری و دانشگاه علوم پزشکی پیش‌بینی شده است.

وی تشریح کرد: برای تقویت ناوگان اورژانس استان یزد، ۲۰ دستگاه آمبولانس پیش‌بینی شده که اعتبار مورد نیاز برای تأمین این آمبولانس‌ها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

میعادفر افزود: ۵۰ درصد این اعتبار از سوی سازمان اورژانس کشور و ۵۰ درصد دیگر از محل آورده استانداری تأمین خواهد شد و با توجه به کم‌برخوردار بودن مناطق حوزه انتخابیه مهریز، بخش عمده این آمبولانس‌ها در این حوزه توزیع خواهد شد و بخشی نیز در شهر یزد و شهرستان‌های اطراف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انتخابیه مهریز گفت: در این منطقه اقدامات خوبی انجام شده است، هرچند برای رسیدن به شرایط مطلوب و آرمانی همچنان مسیر طولانی در پیش است، اما اقدامات انجام‌شده می‌تواند زمینه‌ساز بهبود خدمات سلامت و اورژانس برای مردم این مناطق باشد.

در ادامه دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، با اشاره به توافق انجام‌شده برای تأمین ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید اظهار داشت: با اجرای این توافق، بخشی از کمبود ناوگان آمبولانس استان، به‌ویژه در شهرستان‌های کم‌برخوردار، جبران خواهد شد.

وی افزود: ساختمان‌های جدیدالاحداث اورژانس که نیازمند تجهیز و راه‌اندازی هستند نیز با همکاری سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی تجهیز خواهند شد و پس از راه‌اندازی، ظرفیت ارائه خدمات اورژانسی در استان افزایش خواهد یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های سلامت استان گفت: بخشی از طرح های حوزه سلامت که در استان در حال اجرا یا به بهره‌برداری رسیده‌اند، با مشارکت خیرین احداث شده‌اند و در روز‌های اخیر نیز چند طرح در این حوزه افتتاح شده است.

دهستانی خاطرنشان کرد: تقویت حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه اورژانس به عنوان یکی از بخش‌های اثرگذار نظام سلامت، از محور‌های مهم توسعه خدمات سلامت در استان یزد است و اقدامات انجام‌شده در این زمینه می‌تواند به ارتقای خدمات‌رسانی به مردم استان منجر شود.