به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌ الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: آمریکای جنایتکار که با بمب و موشک نتوانست اراده ملت ایران را در هم بشکند، اکنون می‌کوشد با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های دریایی و هوایی، اهداف شکست‌خورده خود را دنبال کند.

خطیب جمعه رباط کریم با عنوان اینکه دشمن در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار خطای راهبردی شده است، افزود: تشدید فشارهای اقتصادی و دشوار کردن شرایط معیشتی مردم، نمی‌تواند میان ملت و نظام فاصله ایجاد و ایران را به تسلیم وادار کند .

امام جمعه رباط کریم دربخش دیگری با اشاره به دروغ‌گویی ها و گفتاردرمانی های ترامپ تصریح کرد: تکرار ادعاها و فضاسازی‌های رسانه‌ای، واقعیت‌های میدان را تغییر نمی‌دهد و نمی‌تواند شکست در دستیابی به اهداف را پنهان کند.



