ادامه بمباران و تخریب منازل فلسطینیان از یکسو و فرا رسیدن فصل سرما و مشکلات ناشی از آن براثر فقدان امکانات از سوی دیگر، شرایط زندگی را بسیار سخت می‌کند و نگرانی‌هایی درباره تکرار صحنه‌های غرق شدن چادر‌های آوارگان و مرگ و میر‌های ناشی از سرما و باران را به همراه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ ادامه بمباران و تخریب منازل فلسطینیان از یکسو و فرا رسیدن فصل سرما و مشکلات ناشی از آن براثر فقدان امکانات از سوی دیگر، شرایط زندگی را بسیار سخت می‌کند و نگرانی‌هایی درباره تکرار صحنه‌های غرق شدن چادر‌های آوارگان و مرگ و میر‌های ناشی از سرما و باران را به همراه دارد.

در چنین شرایطی، آوارگان پیش از آنکه در چادر‌های فرسوده و پاره جان خود را از دست بدهند، خواستار کمک جامعه بین المللی در فصل سرما هستند.