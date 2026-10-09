سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری برای جلوگیری از حذف واحد دانشگاهی پیام نور ملکشاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: یکی از نگرانی‌های ما حذف واحد پیام نور ملکشاهی است. از زمانی که مجلس دوازدهم شروع شده، با وزیر علوم رایزنی کردیم که این واحد حذف نشود؛ مخصوصاً واحد ملکشاهی که به شدت نیاز است.

وی افزود: متأسفانه وزارت علوم استنادش به کمبود دانشجو است و اینکه این واحد دانشگاهی، دانشجوهایش در آن حد نصاب مدنظر وزارت علوم نیست و الان از دفترچه کنکور حذفش کرده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم با توجه به درخواست جلسه‌ای که با وزیر علوم دادم، این موضوع را پیگیری کنیم که انشالله این هم به نتیجه برسد.