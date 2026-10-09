به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرمانده سپاه قدس گیلان در دیدار با فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان، اقشار بسیج متخصصین، جمعی از معاونت‌های سپاه قدس، فرمانده انتظامی و فرمانده مرزبانی استان، با اشاره به نقش نیرو‌های انتظامی و امنیتی در حفظ آرامش عمومی گفت: نیرو‌های انتظامی و مرزبانی با هم‌افزایی، آرامش جامعه را تأمین می‌کنند.

سردار حمید دامغانی افزود: تعامل و هم‌افزایی هرچه بیشتر سپاه پاسداران، فراجا، مرزبانی و دیگر دستگاه‌های مسئول برای تأمین امنیت پایدار بسیار ضروری و حیاتی است.

وی با اشاره به جاذبه‌های گردشگری گیلان و پذیراشدن مهمانان از سراسر کشور، تأمین امنیت مردم و گردشگران را از ضرورت‌های استان برشمرد و گفت: دستگاه‌های مسئول در زمینه تامین امنیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و هم افزایی بیش از پیش را لازم دارند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به توطئه‌های دشمنان قسم خورده کشور برای ضربه زدن به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، تصریح کرد: در شرایط جنگی فعلی هوشیاری و آمادگی نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی با پشتوانه وهمراهی مردم ضامن امنیت و آرامش پایدار در جامعه است.