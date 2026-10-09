به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما حسن عباس‌نژاد در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: محیط‌بانان پاسگاه رودافشان دماوند در حین گشت و کنترل منطقه، با لاشه یک رأس کل وحشی حدوداً هفت‌ساله مواجه شدند که شواهد، حاکی از حمله پلنگ به این حیوان بود.

این رخداد باعث شد محیط‌بانان با نصب دوربین‌های تله‌ای در محل، موفق به ثبت تصاویر دقیق از این پلنگ نر جوان شوند و نام «سلطان» را برای آن برگزینند.

او با بیان اینکه این پلنگ پیش‌تر توسط کشاورزان روستای رودافشان مشاهده شده و تصاویری نیز با تلفن همراه از آن ثبت شده بود، افزود: محیط‌بانان با پایش مستمر و تلاش شبانه‌روزی، سرانجام موفق به مستندسازی علمی حضور این گونه ارزشمند در منطقه شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با قدردانی از تعامل و همکاری اهالی منطقه در حفاظت از طبیعت، تأکید کرد: منطقه شکارممنوع «کوه سفید» دماوند از تنوع زیستی بسیار ارزشمندی برخوردار است و ارتقای سطح حفاظتی این منطقه در اولویت اداره‌کل قرار دارد.

عباس‌نژاد ابراز امیدواری کرد که با تصویب ارتقای این منطقه شکارممنوع به «منطقه حفاظت‌شده» در جلسه آتی شورای عالی حفاظت محیط زیست، زمینه برای حراست مؤثرتر از زیستگاه‌ها و جمعیت گونه‌های جانوری منطقه فراهم شود.