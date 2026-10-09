به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، بارش رحمت الهی که از دیشب در مهاباد آغاز شده و به صورت متناوب امروز هم ادامه داشت، طراوت و زیبایی خاصی به هوای شهر بخشید. البته بارش‌های رگباری در برخی از نقاط شهر موجب آبگرفتگی معابر شد. بارش‌های اخیر اگرچه برای شهروندان نویدبخش هوایی پاک و پاییزی است، اما برای کشاورزان مهابادی اهمیت دوچندانی دارد. با توجه به آغاز فصل کشت و کار پاییزه، این بارش‌ها گامی موثر در تأمین رطوبت مورد نیاز خاک و تقویت منابع آبی برای زراعت‌های فصلی محسوب می‌شود. کارشناسان کشاورزی بر این باورند که بارش‌های به‌موقع پاییزی می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آب، مسیر را برای محصول‌دهی بهتر در سال زراعی پیش رو هموارتر کند.