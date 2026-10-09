آیت الله اعرافی امام جمعه میبد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با قدردانی از برگزارکنندگان مواکب و تجمعات شبانه و حضور مستمر مردم در خیابان‌ها، دوازده دستاورد راهبردی مقاومت ملت ایران را تشریح کرد و بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت خودباوری، حمایت از نیرو‌های مسلح و خدمت‌رسانی شجاعانه مسئولان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه میبد با اشاره به تجربه‌های تاریخی ایران در مواجهه با قدرت‌های خارجی، اظهار کرد: ملت ایران با غلبه بر ترس و ایستادگی در برابر تهدیدها، مانع از تکرار خسارت‌های سنگین تاریخی شد و نشان داد که می‌توان با تکیه بر ایمان، وحدت و مقاومت، در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرد.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه حضور مردم در خیابان‌ها و حمایت از نیرو‌های مسلح، دستاورد‌های مهمی برای کشور به همراه داشته است، ارتقای اقتدار نظامی و سیاسی ایران در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را نخستین دستاورد این مقاومت برشمرد و افزود: امروز جایگاه قدرت ایران در محاسبات جهانی تغییر کرده و این موضوع مورد توجه ناظران بین‌المللی قرار گرفته است.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی ملی را از دیگر نتایج این حضور دانست و گفت: همراهی اقشار مختلف مردم، از جوانان و سالمندان تا زنان و مردان، الگویی تازه از همدلی و مشارکت عمومی برای تحقق آرمان‌های ملی و انقلابی به نمایش گذاشته است.



وی با اشاره به شکل‌گیری الگویی جدید از فرهنگ مقاومت در برابر قدرت‌های بزرگ جهان، تصریح کرد: ملت ایران و نیرو‌های مسلح با تکیه بر رهبری و انسجام ملی، الگویی از ایستادگی را ارائه کردند که بر اعتمادبه‌نفس ملی و باور به توانمندی‌های داخلی استوار است.



آیت الله اعرافی افزایش اعتمادبه‌نفس ملی و اتکا به ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور را از دیگر دستاورد‌های مقاومت دانست و با اشاره به تلاش دانشمندان جوان در حوزه‌های نظامی، دانشگاهی و صنعتی اظهار کرد: متخصصان ایرانی با وجود دشواری‌ها و شکست‌های مکرر در مسیر تحقیقات، از تلاش دست نکشیده‌اند و توانسته‌اند به دستاورد‌های علمی و فناورانه ارزشمندی دست یابند.

خطیب جمعه میبد، افزایش محبوبیت ایران در میان ملت‌های جهان و گسترش عمق راهبردی کشور را از دیگر نتایج این تحولات برشمرد و افزود: در دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی، احترام و شگفتی بسیاری از طرف‌های خارجی نسبت به اقتدار و ایستادگی ملت ایران قابل مشاهده است.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش حضور مردمی در خیابان‌ها در کنار میدان و دیپلماسی، خاطرنشان کرد: حضور یکپارچه مردم در شرایط حملات و تهدید‌های دشمن، الگویی تازه از مقاومت اجتماعی را به نمایش گذاشت و نشان داد که مردم می‌توانند در سخت‌ترین شرایط نیز پشتیبان کشور باشند.



آیت الله اعرافی به آشکار شدن چهره دشمنان و روشن شدن ابعاد رفتار‌های آنان پرداخت.



وی در ادامه با اشاره به تحولات و حملات هم‌زمان با مذاکرات، گفت: این حوادث موجب شد ابعاد بیشتری از رفتار و اهداف طرف‌های مقابل آشکار شود و افکار عمومی شناخت روشن‌تری از شرایط پیدا کند.



امام جمعه میبد همچنین از کسب تجربه‌های جدید در حوزه‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی، رونمایی از ظرفیت‌های راهبردی ایران در تنگه هرمز و باب‌المندب، تقویت پیوند‌های محور مقاومت و هماهنگی میان جبهه‌های مختلف به‌عنوان دیگر دستاورد‌های این دوره یاد کرد.



خطیب جمعه میبد با تأکید بر ظرفیت‌های پیش‌روی کشور افزود: در صورت عبور دشمنان از خطوط قرمز و تحمیل درگیری جدید، توانمندی‌های تازه‌ای از سوی ملت و نیرو‌های مسلح ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.



وی در ادامه با اشاره به هزینه‌ها و دشواری‌های ناشی از درگیری‌ها تصریح کرد: در کنار خسارت‌ها و سختی‌ها، دستاورد‌های مهمی نیز حاصل شده است و ارزیابی شرایط باید با در نظر گرفتن مجموعه هزینه‌ها و دستاورد‌ها صورت گیرد.



مدیر حوزه علمیه کشور ضرورت خدمت‌رسانی شجاعانه مسئولان و پیشبرد امور اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسئولان باید با آگاهی، شجاعت و پیروی از رهنمود‌های رهبری، خدمت به مردم و حل مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار دهند و اجازه ندهند ترس و نگرانی مانع انجام وظایف آنان شود.



وی با تأکید بر ضرورت حفظ ایستادگی و آمادگی در برابر تهدیدها، خاطرنشان کرد: عقب‌نشینی در برابر فشار‌ها می‌تواند خسارت‌های سنگینی به دنبال داشته باشد؛ ازاین‌رو، حرکت رو به جلو و تقویت توان داخلی باید ادامه یابد.



آیت الله اعرافی در بخش پایانی سخنان خود، تعمیق ارزش‌های الهی و اخلاقی، تقویت معرفت دینی، توجه به حجاب و عفاف، صیانت از سلامت اخلاقی جامعه، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و حفظ وحدت و انسجام ملی را از وظایف مهم امروز جامعه دانست.