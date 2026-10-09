کشتی‌گیران پیشکسوت کردستانی در رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان به میزبانی شهر امان اردن خوش درخشیدند و با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره، سهمی ارزشمند در افتخارآفرینی تیم ملی ایران داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان با حضور کشتی‌گیرانی از کشور‌های مختلف در شهر امان اردن برگزار شد و تیم ملی ایران در پایان این مسابقات با کسب یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۵ مدال برنز به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها، میثم لشگری، کشتی‌گیر کردستانی، با درخشش در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بر سکوی قهرمانی ایستاد و تنها مدال طلای تیم ملی کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران را به دست آورد.

همچنین بهاالدین کریم‌زاده، دیگر نماینده کردستان، با عملکردی قابل‌توجه موفق به کسب مدال نقره این رقابت‌ها شد تا نام کشتی استان بار دیگر در عرصه جهانی بدرخشد.

این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی کشتی‌گیران پیشکسوت کردستان در رقابت‌های بین‌المللی و جایگاه این استان در پرورش ورزشکاران افتخارآفرین است.