به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه کیاسر در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهر با بیان اینکه امام شهیدمان مهمترین راهبرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را اقتصاد مقاومتی اعلام کردند گفت: اگر خواسته امام شهیدمان به خوبی اجرا می‌شد امروز متفاوت تری داشتیم و مشکلات اقتصادی کمتری بر سر راه ملت بود.

حجت الاسلام جبارزاده افزود: مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی، یکی ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان و مؤلفه دوم، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزاست یعنی اقتصاد مقاومتی فقط تحمل کردن» نیست بلکه رشد در شرایط فشار است.

وی همچنین با اشاره به سفر روز گذشته استاندار و معاونان به چهاردانگه گفت: در کنار مشکلاتی که در حوزه‌ی راه‌های روستایی و راه‌های اصلی داریم، اگر برای اشتغال جوانان در داخل بخش تدبیری بشود، زمینه کاهش مهاجرت نیز فراهم می‌شود. همچنین با حلّ مشکلاتی که در زیرساخت‌های کشاورزی مانند فعال سازی شهرک صنعتی، راه اندازی کارخانه‌ی فرآورده‌های لبنی و تکمیل دامداری صنعتی پشرت که سال‌ها رها شده می‌توان فکری برای مهاجرت معکوس به روستا‌ها داشت.