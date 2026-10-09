به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی سواری ساینا و سقوط به دره در کیلومتر هشت جاده سپیدان_یاسوج به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی خورشیدی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه دا: این حادثه دو مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی، رهاسازی و اقدامات پیش‌بیمارستانی را انجام دادند و سپس مصدومان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند.