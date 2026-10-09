پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ شهدای سبزدشت بافق با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور، نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان و شهرستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در آیین افتتاح این پایگاه، با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم منطقه، از تلاش‌ها و مشارکت خیر نیک‌اندیش مرحوم غلامحسین ابراهیمی بسابی، در ساخت این پایگاه قدردانی کرد.

وی با اشاره به بازدید‌های انجام‌شده از مناطق مختلف شهرستان‌های بافق و بهاباد، گفت: تلاش ما این است که با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌های موجود، کمبود‌ها و مشکلات حوزه اورژانس را بررسی کرده و برای رفع نیاز‌های مناطق مختلف گام برداریم.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: در این سفر ۲ روزه به استان یزد، جلسات هماهنگی نیز برگزار شد که امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات کشوری، همکاری‌های استانی و تعامل با دانشگاه علوم پزشکی، بخشی از مشکلات مردم منطقه در حوزه اورژانس برطرف شود.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از حضور رئیس سازمان اورژانس کشور در منطقه، این سفر را فرصتی برای پیگیری و رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان و اورژانس دانست و گفت: حضور رئیس سازمان اورژانس کشور در برخی شهرستان‌های حوزه انتخابیه برای نخستین بار پس از انقلاب، اقدامی ارزشمند است و امیدواریم این سفر به رفع مشکلات و تحول در وضعیت اورژانس منطقه منجر شود.

صباغیان همچنین با اشاره به فعالیت معادن و مشکلاتی همچون کمبود آب، راه و آلودگی‌های زیست‌محیطی، اظهار کرد: مردم این مناطق با وجود میزبانی از فعالیت‌های معدنی، بهره کافی از منافع این فعالیت‌ها نبرده‌اند و انتظار می‌رود شرکت‌ها در کنار استخراج منابع، برای آبادانی و توسعه منطقه نیز سرمایه‌گذاری کنند.

وی خواستار برگزاری جلسه‌ای با مدیران معادن شهرستان و تعیین مسئولیت مشخص برای هر مجموعه شد و افزود: با توجه به درآمد قابل توجه برخی واحد‌های تولیدی، بخشی از این درآمد‌ها باید برای توسعه مناطق محل فعالیت معادن اختصاص یابد.

وی ایجاد یک مجموعه ورزشی بزرگ و یک مجموعه درمانی مجهز را از نیاز‌های اساسی منطقه برشمرد و خواستار مشارکت معادن و صنایع در تأمین این زیرساخت‌ها شد.

فلاح فرماندار بافق نیز در این آیین با اشاره به فاصله حدود ۹۰ کیلومتری سبزدشت تا نزدیک‌ترین بیمارستان در بافق، بر ضرورت توسعه امکانات اورژانس، استفاده از آمبولانس‌های به‌روز و اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها برای تسریع در انتقال بیماران تأکید کرد.

وی با بیان اینکه به همت خیران، ساختمان‌های مناسبی برای پایگاه‌های اورژانس در شهرستان احداث شده است، فرسودگی آمبولانس‌ها و کمبود نیروی انسانی را از مشکلات اساسی حوزه اورژانس دانست و خواستار اختصاص چند دستگاه آمبولانس جدید به بافق شد.

فرماندار بافق همچنین با اشاره به تفاوت پرداختی‌ها، کارانه و مزایای نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی با نیرو‌های اورژانس بیمارستانی، خواستار پیگیری این موضوع در سطح کشور شد.

فلاح با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های اورژانس شهرستان خاطرنشان کرد: خیران اقدامات ارزشمندی برای خدمت به مردم انجام داده‌اند و اکنون نوبت مجموعه‌های دولتی است که با تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز، گام‌های مؤثرتری برای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی، بردارند.

پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ شهدای سبزدشت بافق با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال و با تأمین هزینه‌های احداث به همت خیر مرحوم غلامحسین ابراهیمی بسابی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد احداث و به بهره‌برداری رسید.