رایگان شدن بازدید از حافظیه در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهر
همزمان با فرارسیدن بیستم مهرماه و یادروز حافظ، شیراز با اجرای رویدادهای فرهنگی مهر شیراز آماده استقبال از شهروندان و گردشگران است. در این راستا بازدید از مجموعه حافظیه در روزهای هجدهم، نوزدهم و بیستم مهرماه با شرایط اعلامی رایگان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در قالب رویدادهای «مهر شیراز» گفت: رویکرد امسال در برگزاری مراسم یادبود حافظ، خروج از فضای صرفاً رسمی و تبدیل این مناسبت به جشنی مردمی است تا مردم شیراز و گردشگران بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.
بهزاد مریدی افزود: مجموعهای از برنامهها با عنوان «از شور عرفان تا راز غزل» طراحی و اجرا شده است که هدف آن تقویت ارتباط معنوی مخاطبان با اندیشه و شعر حافظ در فضای شهری و گردشگری شیراز است.
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفتهشده برای حضور گستردهتر شهروندان و گردشگران در حافظیه اظهار کرد: در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه، ورود به مجموعه حافظیه برای تمامی همشهریان و میهمانان رایگان خواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: در روز ۲۰ مهرماه، همزمان با یادروز حافظ نیز حافظیه تا ساعت ۱۵ بهصورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و پس از این ساعت امکان میزبانی از میهمانان، همشهریان و مسافران در مجموعه وجود نخواهد داشت.
مریدی هدف از این برنامهریزی را فراهم کردن فرصتی برابر برای اقشار مختلف جامعه برای حضور در فضای معنوی یادروز حافظ عنوان کرد و گفت: این برنامهها در کنار گرامیداشت جایگاه حافظ، فرصتی برای نمایش ظرفیت فرهنگی و مهماننوازی شیراز در چارچوب رویدادهای «مهر شیراز» فراهم میکند.