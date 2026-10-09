همزمان با فرارسیدن بیستم مهرماه و یادروز حافظ، شیراز با اجرای رویداد‌های فرهنگی مهر شیراز آماده استقبال از شهروندان و گردشگران است. در این راستا بازدید از مجموعه حافظیه در روز‌های هجدهم، نوزدهم و بیستم مهرماه با شرایط اعلامی رایگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب رویداد‌های «مهر شیراز» گفت: رویکرد امسال در برگزاری مراسم یادبود حافظ، خروج از فضای صرفاً رسمی و تبدیل این مناسبت به جشنی مردمی است تا مردم شیراز و گردشگران بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.

بهزاد مریدی افزود: مجموعه‌ای از برنامه‌ها با عنوان «از شور عرفان تا راز غزل» طراحی و اجرا شده است که هدف آن تقویت ارتباط معنوی مخاطبان با اندیشه و شعر حافظ در فضای شهری و گردشگری شیراز است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56733057"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5934090/56733057?width=600&height=350"></script></div> وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای حضور گسترده‌تر شهروندان و گردشگران در حافظیه اظهار کرد: در روز‌های ۱۸ و ۱۹ مهرماه، ورود به مجموعه حافظیه برای تمامی همشهریان و میهمانان رایگان خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: در روز ۲۰ مهرماه، همزمان با یادروز حافظ نیز حافظیه تا ساعت ۱۵ به‌صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و پس از این ساعت امکان میزبانی از میهمانان، همشهریان و مسافران در مجموعه وجود نخواهد داشت.

مریدی هدف از این برنامه‌ریزی را فراهم کردن فرصتی برابر برای اقشار مختلف جامعه برای حضور در فضای معنوی یادروز حافظ عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها در کنار گرامیداشت جایگاه حافظ، فرصتی برای نمایش ظرفیت فرهنگی و مهمان‌نوازی شیراز در چارچوب رویداد‌های «مهر شیراز» فراهم می‌کند.