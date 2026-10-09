آبیدر سنندج در هر فصل جلوه‌ای تازه از زیبایی طبیعت را به نمایش می‌گذارد، اما پاییز با رنگ‌های چشم‌نواز و هوای دل‌انگیزش، چهره‌ای تماشایی‌تر به این کوهستان بخشیده است؛ طبیعتی که همچنان مقصد شهروندان و گردشگرانی است که برای ورزش، پیاده‌روی و فاصله گرفتن از روزمرگی به آن پناه می‌آورند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این روز‌های پاییزی، آبیدر میزبان علاقه‌مندان به کوهپیمایی، دوچرخه‌سواری و گذراندن اوقات فراغت در فضای باز است؛ شهروندانی که در میان رنگ‌های پاییزی، فرصتی برای تحرک، حفظ سلامتی و بازیابی آرامش خود پیدا می‌کنند.

برای بسیاری از مردم سنندج، آبیدر تنها یک جاذبه طبیعی نیست، بلکه بخشی از هویت شهر و پناهگاهی برای دور شدن از شلوغی زندگی روزمره است؛ سرمایه‌ای طبیعی که زیبایی آن در هر فصل، جلوه‌ای تازه پیدا می‌کند.

اما لذت بردن از این طبیعت زیبا، مسئولیت حفاظت از آن را نیز به همراه دارد. رها نکردن زباله، مراقبت از درختان و پوشش گیاهی و پرهیز از آسیب رساندن به محیط طبیعی، از ساده‌ترین اقداماتی است که هر شهروند می‌تواند برای حفظ این سرمایه ارزشمند انجام دهد.

پاییز می‌گذرد و رنگ‌هایش جای خود را به فصل‌های دیگر می‌دهند، اما زیبایی آبیدر باید برای نسل‌های آینده نیز باقی بماند؛ مسئولیتی مشترک که از رفتار تک‌تک ما آغاز می‌شود.