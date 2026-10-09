به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان فیروزآباد گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو سمند در کیلومتر ۲۰ جاده فیروزآباد-شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

سید سجاد فالی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر، با یک دستگاه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او در پایان گفت: این حادثه یک جانباخته زن ۴۱ ساله و سه مصدوم زن به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی، تثبیت و ایمن‌سازی صحنه، به رهاسازی و انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند و سپس پیکر فرد فوتی را به عوامل انتظامی و مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند.