رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان، از تولد نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس طارم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دکتر ابراهیم خسروشاهی، از یک مأموریت موفق امدادی در شهرستان طارم خبر داد و در تشریح جزئیات این رویداد گفت:در پی دریافت گزارش نیاز به کمک برای مادر باردار ۱۹ ساله در روستای «پاوه‌رود» طارم در ساعت ۱۱:۲۶ روز جمعه هفدهم مهرماه، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه اورژانس «انذر» به محل اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور تکنسین‌های اورژانس بر بالین مادر و انجام اقدامات اولیه درمانی و حمایتی، روند انتقال به مرکز درمانی آغاز شد که خوشبختانه در حین مسیر، نوزاد با موفقیت در داخل آمبولانس به دنیا آمد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت:پس از این تولد موفق، مادر و نوزاد با شرایط پایدار و سلامت کامل به بخش زایمان بیمارستان شهدای طارم منتقل و تحویل کادر درمانی شدند.