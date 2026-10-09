به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، خشایار صنعتی درآیین آغاز به کار یکی از سرا‌های محله در بوکان، توسعه مشارکت‌های مردمی در قالب مدیریت محله‌محور را رویکردی تازه در مدیریت شهری و روستایی این شهرستان دانست و افزود: این برنامه که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی دنبال می‌شود، توانسته است با ایجاد پیوندی میان مسئولین، خیرین و اجتماعات مردمی، گره‌های توسعه محلی از جمله سرای محله‌ها را بگشاید.

وی تصریح کرد: تکیه براین ظرفیت‌ها، نه تنها انگیزه مردم را برای حل مسائل منطقه افزایش داده، بلکه بستری را فراهم کرده تا مشورت‌های مردمی در سطوح مدیریتی جامع‌تر جاری شود.