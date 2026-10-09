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فرماندار بوکان گفت: اجرای طرح محله محور نقش مهمی در تقویت مشارکتهای مردمی دراین شهرستان داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، خشایار صنعتی درآیین آغاز به کار یکی از سراهای محله در بوکان، توسعه مشارکتهای مردمی در قالب مدیریت محلهمحور را رویکردی تازه در مدیریت شهری و روستایی این شهرستان دانست و افزود: این برنامه که با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای بومی دنبال میشود، توانسته است با ایجاد پیوندی میان مسئولین، خیرین و اجتماعات مردمی، گرههای توسعه محلی از جمله سرای محلهها را بگشاید.
وی تصریح کرد: تکیه براین ظرفیتها، نه تنها انگیزه مردم را برای حل مسائل منطقه افزایش داده، بلکه بستری را فراهم کرده تا مشورتهای مردمی در سطوح مدیریتی جامعتر جاری شود.