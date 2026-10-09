مدیرعامل شرکت احداث و بهره‌برداری آزادراه شمالی کرج از تصویب طرح بازسازی پل شهید رئیسی در وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ قرارداد آن خبر داد و زمان تکمیل عملیات را ۱۱ تا ۱۴ ماه پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، ابوالفضل رحمانی با حضور در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به روند اجرای آزادراه شهید سلیمانی اظهار کرد: احداث این پروژه از سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با تصمیم شورای اسلامی شهر کرج آغاز شد،که اجرای آن با توجه به ابعاد فنی، اجرایی و هزینه‌های پروژه، اقدامی بزرگ برای مدیریت ترافیک در این محور می باشد.

وی با اشاره به اینکه در این محور حدود ۲۸ درصد ترافیک کشور جریان دارد، تصریح کرد: پروژه در چهار فاز اجرایی تعریف شد و در مجموع ۱۸ کارگاه و ۲۲ پل در آن وجود دارد که بخشی از پروژه به بهره‌برداری رسیده و بخش‌های باقی‌مانده نیز در حال تکمیل است.

رحمانی با اشاره به اهمیت پل شهید رئیسی گفت: این پل یکی از سازه‌های ویژه کشور و خاورمیانه است که طراحی و محاسبات آن به صورت کامل توسط متخصصان ایرانی انجام شده و در اجرای آن نیز از توان مهندسان و شرکت‌های داخلی استفاده شده است.

وی با بیان اینکه طرح بازسازی پل شهید رئیسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده است ، افزود: ابلاغ قرارداد بازسازی از سوی وزیر راه و شهرسازی انجام شده و این موضوع برای ادامه مراحل اجرایی به مجموعه مدیریت شهری نیز اعلام شده است.

رحمانی با اشاره به این که بخش‌هایی از پل که پس از حادثه شرایط مناسبی نداشت، جمع‌آوری و ایمن‌سازی شده و اکنون المان‌ها و بخش‌های مورد نگرانی به صورت مستمر رصد و کنترل می‌شوند، عنوان کرد: در صورت تداوم حمایت مسئولان و تأمین منابع مورد نیاز، عملیات بازسازی پل شهید رئیسی می‌تواند در کمتر از یک سال آغاز شود و پیش‌بینی ما برای تکمیل این عملیات حدود ۱۱ تا ۱۴ ماه است.

مدیرعامل شرکت احداث و بهره‌برداری آزادراه شمالی کرج همچنین از ایجاد یک مسیر پدافندی موقت در کنار پل شهید رئیسی خبر داد و گفت: این مسیر با همکاری مدیریت شهری، استانداری و دستگاه راهداری ایجاد می‌شود تا در دوره بازسازی پل، ارتباط ترددی این محدوده با مشکل جدی مواجه نشود.

رحمانی مسیر پدافندی ایجادشده را با ماهیت موقتی توصیف کرد و افزود: نباید آن را با یک مسیر آزادراهی دائمی مقایسه کرد، زیرا ضوابط مربوط به شیب، پیچ، ایمنی و سایر مشخصات فنی در آزادراه با مسیرهای شهری متفاوت است.

وی در خصوص سایر دسترسی‌های پروژه نیز اظهار کرد: بلوار ارس در محدوده دانشگاه آزاد آماده بهره‌برداری است و مسیر باغستان نیز در حال تکمیل روسازی و اتصال به شبکه معابر است.

رحمانی با اشاره به استقبال مردم از آزادراه شهید سلیمانی گفت: در روز نخست بهره‌برداری حدود سه هزار و ۵۰۰ تردد در آزادراه ثبت شد و در هفته دوم این میزان به حدود هشت هزار تردد روزانه رسید.