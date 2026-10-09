به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: دو دوره تخصصی پایه اقلیم شناسی از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه، با حضور ۵۰ نفر از امدادگران و نجاتگران خواهر و برادر این شهرستان برگزار شد.

سعید دهقان افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با سرفصل‌های انسان و محیط، موقعیت جغرافیایی، چرخه آب، خشکسالی، بیابان‌ها و تغیرات اقلیمی، کاربرد اقلیم در امداد و نجات و حوزه‌های تخصصی دیگر، آب و هوا و هواشناسی آشنا شدند.

او در پایان بیان کرد: در پایان دوره و پس از برگزاری آزمون پایانی، به فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند گواهینامه تخصصی داده شد.