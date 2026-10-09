شهرستان بانه با برخورداری از بیش از ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار باغ انگور دیم، سالانه بیش از ۱۸ هزار تن انگور سیاه تولید می‌کند؛ ظرفیتی ارزشمند که توسعه صنایع تبدیلی و بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی مرز سیرانبند می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده و بهبود درآمد باغداران را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فصل برداشت انگور سیاه در شهرستان بانه از اوایل مهرماه آغاز می‌شود و باغداران این شهرستان برداشت محصول خود را از باغ‌هایی آغاز می‌کنند که شرایط طبیعی منطقه، از جمله زمین‌های شیب‌دار، بارندگی مناسب و زمستان‌های مساعد، زمینه مناسبی برای پرورش این محصول فراهم کرده است.

رزگار فرجی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه، با اشاره به برداشت بیش از ۱۸ هزار تن انگور سیاه در این شهرستان اظهار کرد: ظرفیت مرز سیرانبند، وجود سردخانه‌ها و فعالیت کارخانه فرآوری از جمله امکاناتی است که می‌توان برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت این محصول به کار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل و توسعه فرآیند فرآوری انگور سیاه افزود: استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به افزایش ارزش محصول و کسب درآمد بیشتر برای باغداران کمک کند.

انگور سیاه علاوه بر مصرف تازه‌خوری، قابلیت تبدیل به محصولات متنوعی همچون کشمش، شیره انگور، آب‌میوه، مربا و آب‌غوره را دارد. توسعه این زنجیره فرآوری می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به فروش محصول خام، فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و عرضه محصولات فرآوری‌شده به بازار‌های داخلی و خارجی ایجاد کند.

با توجه به نزدیکی بانه به مرز سیرانبند و ظرفیت‌های تجاری این منطقه، تقویت زیرساخت‌های بسته‌بندی، نگهداری، فرآوری و بازاریابی صادراتی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی بخش کشاورزی شهرستان داشته باشد.

شهرستان بانه از نظر میزان برداشت انگور سیاه، رتبه دوم استان کردستان را به خود اختصاص داده است؛ جایگاهی که ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع تبدیلی و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی و مرزی این شهرستان را دوچندان می‌کند.