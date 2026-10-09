به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اولین ماه پاییز از نیمه گذشت، اما سفر به مهاباد هنوز ادامه دارد و تفرجگاه‌های شهر همچنان میزبان مسافرانی است که خنکای این فصل را بهانه‌ای برای سفرکرده‌اند.

برای این مسافران، طبیعت و آرامش تفرجگاه‌ها تنها بخشی از جذابیت مهاباد است و مقصد بعدی آن‌ها بازار شهر است. مراکز خریدی که به رونق داد و ستد در شهرستان کمک می‌کنند.

اما گرمای بازار فقط به رفت‌وآمد مسافران نیست، خوش‌برخوردی، مهمان‌نوازی و انصاف فروشندگان هم بخشی از جذابیت بازار مهاباد است.

مهاباد را شاید با طبیعت زیبا و بازار‌های پر رونقش بشناسند، اما آنچه یک مسافر را دوباره به این شهر برمی‌گرداند، فقط خرید نیست؛ خاطره‌ای خوش از طبیعت، بازار و مردمی مهمان‌نواز است.