مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان ایلام، از اجرای ۱۲۴ طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان خبر داد و گفت: ساخت این فضا‌ها در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «جلال حمره» مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان ایلام، با اعلام این خبر گفت: ۱۲۴ طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان ایلام در حال اجراست و ساخت این فضا‌ها در مراحل پایانی قرار دارد. با همکاری بنیاد علوی، عملیات ساخت و محوطه‌سازی انجام می‌شود.

وی با اشاره به ساخت مدرسه در مرکز جمعیتی دو هزار نفری افزود: تلاش می‌کنیم با تکمیل ساختمان‌ها، تجهیزات استاندارد، کمک‌های آموزشی و هوشمندسازی، دانش‌آموزان از فضایی ایمن و شایسته بهره‌مند شوند.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس ایلام با اشاره به مهاجرت معکوس به شهرستان و افزایش نیاز به فضا‌های آموزشی، از ساخت هنرستان فنی و حرفه‌ای با پیشرفت ۵۰ درصد خبر داد.

وی همچنین به توسعه فضا‌های آموزشی برای مناطق عشایری و روستایی اشاره کرد و گفت: مناطقی که به مدارس سیار نیاز دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند.