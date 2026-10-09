سیدمحمد هاشمی، هنرجوی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده، برای دومین بار در المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران از دهم تا پانزدهم مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی اصفهان برگزار شد که در این دوره، ۳۵ نوجوان فیلمساز از بین بیش از ۷۶۰ متقاضی از سراسر کشور انتخاب شدند و در قالب پنج گروه هفت‌نفره با یکدیگر به رقابت پرداختند.

سیدمحمد هاشمی، هنرجوی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده، برای دومین بار در المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران حضور یافت.

شرکت‌کنندگان این دوره در یک فرایند فشرده سه‌روزه، از مرحله ایده‌پردازی و روایت فیلمنامه تا تولید و پس‌تولید و فیلم کوتاه خود را آماده کردند و آثارشان را روی پرده به نمایش گذاشتند.

داوری آثار نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران را علیرضا خمسه، نادره ترکمانی و آرش معیریان بر عهده داشتند.