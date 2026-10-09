به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران با اشاره به تصویب طرح بلندمرتبه‌سازی در استان گفت: برای مناطقی که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالای گردشگری، هنوز از رونق لازم برخوردار نشده‌اند، برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده و با ارائه بسته‌های تشویقی، زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران در این مناطق فراهم خواهد شد. ‎

مهدی یونسی‌رستمی، در جریان حضور در روستا‌های کم برخوردار چهاردانگه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان افزود: مازندران از مواهب طبیعی و ظرفیت‌های متنوع گردشگری برخوردار است، اما در برخی مناطق، با وجود این ظرفیت‌ها، گردشگری هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

وی گفت: طرح بلندمرتبه‌سازی در استان به تصویب رسیده است و از این ظرفیت در چارچوب ضوابط و با رویکرد توسعه هدفمند برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری استفاده خواهیم کرد.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول گردشگری تاکید کرد: برای مناطقی که ظرفیت بالایی دارند، اما تاکنون گردشگری در آنها رونق مطلوبی پیدا نکرده است، برنامه ویژه‌ای داریم و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد مشوق‌های لازم، این مناطق را وارد چرخه سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری کنیم.

یونسی‌رستمی ادامه داد: بسته‌های تشویقی ویژه‌ای برای ترغیب سرمایه‌گذاران در نظر گرفته خواهد شد تا بخش خصوصی با انگیزه بیشتری وارد این مناطق شود و طرح‌های گردشگری را اجرایی کند.

استاندار مازندران تأکید کرد: توسعه گردشگری باید به شکل هدفمند و متوازن دنبال شود و در این مسیر، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با تسهیل فرآیند‌ها و رفع موانع، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های گردشگری را فراهم کنند.