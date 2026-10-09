به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس از ورود نخستین محموله متروباس‌های ۲۶ متری به کشور خبر داد و اعلام کرد محموله‌های بعدی نیز در راه هستند.

متروباس در واقع نوعی اتوبوس سه‌کابین (۲۶ متری) است که توانایی جابه‌جایی حدود ۳۰۰ نفر مسافر را دارد. این خودروها در خطوط ویژه اتوبوس‌های تندرو (BRT) تردد می‌کنند و با برخورداری از سیستم تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش، راحتی و ایمنی بیشتری برای مسافران، به‌ویژه افراد دارای معلولیت فراهم می‌کنند.

این اتوبوس‌ها به نمایشگر دیجیتال اعلام ایستگاه‌ها، طراحی مدرن، درب‌های متعدد و سیستم کنترل هوشمند مجهز هستند. از نظر فنی نیز، متروباس‌ها مصرف سوخت کمتری داشته و عمر مفید آن‌ها حدود سه برابر اتوبوس‌های معمولی است.

این اتوبوس‌ها با بدنه آلومینیومی سبک و موتورهای هیبریدی، علاوه بر صرفه‌جویی انرژی، هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایینی دارند و می تواند به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کند .





