۲۲۲ شب از حضور و میدان‌داری مردم در خیابان‌ها و میادین می‌گذرد؛ حضوری که به گفته برگزارکنندگان، نمادی از حمایت مردم از نظام و انقلاب و پشتوانه‌ای برای نیرو‌های مسلح در مقابله با دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیش از هفت ماه از قرار شبانه مردم در خیابان‌ها و میادین می‌گذرد و با وجود فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، این تجمعات همچنان ادامه دارد.

در این میان، فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها نیز به‌عنوان یکی از ابزار‌های اعمال فشار بر مردم ایران مطرح است؛ با این حال، حاضران در این تجمعات بر تداوم حضور و حمایت خود از کشور تأکید دارند.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز و مدیریت عبور و مرور شناور‌ها اظهاراتی مطرح کرده است؛ ادعا‌هایی که ارزیابی آنها نیازمند بررسی وضعیت واقعی کشتیرانی و بازار جهانی نفت است. نوسانات قیمت نفت و تحولات بازار انرژی نیز از جمله عواملی است که در تحلیل پیامد‌های تنش‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد.

حامیان این تجمعات، حضور مستمر مردم و ایستادگی آنان در برابر فشار‌های اقتصادی را عاملی مؤثر در تقویت روحیه نیرو‌های مسلح می‌دانند و معتقدند همراهی مردم می‌تواند پشتوانه‌ای مهم در مواجهه با تهدید‌های خارجی باشد.