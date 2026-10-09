قسمت ششم مجموعه طنز «مرد سه هزار چهره» به موضوع هویت، شایستگی و پیامد‌های قرار گرفتن افراد در جایگاهی نادرست می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این قسمت مسعود شصت‌چی همچنان با موقعیت‌هایی روبه‌روست که دیگران برای او رقم زده‌اند، شرایطی که او را میان نقش‌های ناخواسته و مسئولیت اتفاقات پیش‌آمده قرار می‌دهد و تلاشش برای یافتن راهی برای ادامه مسیر را دشوارتر می‌کند.

این مجموعه به کارگردانی مهران مدیری، تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر، امشب ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه پخش و روز بعد در ساعت‌های ۰۰:۳۰، ۱۰ و ۱۴ بازپخش می شود.