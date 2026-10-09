به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات پارک علم و فناوری استان اظهار کرد: مسائل مختلفی در این مجموعه وجود دارد که مهم‌ترین آنها نیاز به تجهیز ساختمان‌ها، سوله‌ها، محوطه‌سازی و تأمین امکانات لازم است و برای تحقق آنها اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز خواهد بود.

وی افزود: با توجه به ارتباط نزدیک این پارک با دانشگاه ایلام، نیاز است که روشن‌سازی لازم انجام شود و یک راه دسترسی به بلوار پژوهش نیز باز شود و مشکل فاضلاب آن نیز که از کمبود اعتبار رنج می‌برد، باید برطرف شود.

فلاحی تصریح کرد: همچنین اراضی‌هایی وجود دارد که دانشگاه ایلام باید در حل مشکلات آنها کمک کند تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند به صورت مستقل در آن مستقر شوند و اگر امکان داشته باشد، بنیاد نخبگان نیز با توجه به اینکه زمین ندارد، در کنار این مجموعه مستقر شود و دو طرف در تعامل با یکدیگر فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما حمایت از شرکت‌های فناور و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در استان است؛ زیرا با تأمین اعتبارات لازم و رفع مشکلات زیرساختی، پارک علم و فناوری می‌تواند به قطب نوآوری و اشتغال دانش‌بنیان در غرب کشور تبدیل شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس در پایان تأکید کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با همکاری مسئولان استانی و ملی، اعتبار مورد نیاز تأمین شود و این مجموعه بتواند به جایگاه شایسته خود در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان دست یابد.

فلاحی همچنین گفت: یکی از دغدغه‌های مردم شهرستان ملکشاهی و تعدادی از شهرستان‌های استان، حذف جذب دانشجو در دانشگاه پیام نور این مراکز است.

وی افزود: در دیدار هفته آینده با وزیر علوم و مسئولان دانشگاه پیام نور کشور، این مطالبه را پیگیری می‌کند.