به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس گزارش موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه‌ها به‌ترتیب در ساعت‌های ۱۳:۵۸ در عمق ۸ کیلومتری، ۱۴:۱۷ در عمق ۹ کیلومتری و ۱۴:۱۹ در عمق ۱۱ کیلومتری و ساعت ۱۴:۴۸ در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد.

بر پایه این گزارش، بزرگی هر سه زمین‌لرزه اول ۲.۹ ریشتر و چهارمین لرزه نیز ۳.۲ درجه در مقیاس ریشتر بوده است.

تاکنون هیچ‌گونه خسارتی ناشی از وقوع این زمین‌لرزه‌ها در دوگنبدان گزارش نشده است.