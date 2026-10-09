استاندار هرمزگان، با اشاره به هفته ملی کودک، بر ضرورت بررسی پیامد‌های جنگ بر حقوق کودکان و حمایت از کودکان آسیب‌دیده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در هشتمین نشست شورای اجتماعی استان افزود: آسیب‌های واردشده از جنگ به کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، صیانت از حقوق کودکان و فراهم‌کردن زمینه رشد و تعالی آنان، نیازمند مشارکت و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

وی گفت: بازگرداندن تعادل روانی به کودکان و خانواده‌ها، با توجه به فشار‌های ناشی از جنگ، یک ضرورت اجتماعی است و باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های تخصصی و همکاری نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی دنبال شود.

محمدآشوری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی هفته کودک، از جمله جشنواره کودک و نوجوان و نمایش‌های عروسکی در استان، افزود: برگزاری این رویداد‌ها می‌تواند در مسیر احقاق حقوق کودکان و تقویت زمینه رشد و تعالی آنان مؤثر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش، بهزیستی، دستگاه‌های فرهنگی و سایر مجموعه‌های مرتبط، بر استمرار اقدامات حمایتی و روان‌شناختی برای کاهش آسیب‌های روحی کودکان و تقویت مشارکت اجتماعی تأکید کرد.

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معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این نشست، با اشاره به بازدید‌های خود از مناطق مختلف هرمزگان، از جمله کوهستک شهرستان سیریک، محل حمله به یک مجلس عروسی، مدرسه شجره طیبه میناب و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: انسجام و اتحاد در مدیریت استان از نکات قابل توجه این سفر بود.

عسکر جلالیان افزود: در این نشست، آسیب‌های اجتماعی هرمزگان بررسی و پایش شد و مقرر شد برای مقابله با آسیب‌های اولویت‌دار، به‌ویژه مواردی که امکان سوءاستفاده دشمن از آنها وجود دارد، تدابیر جدیدی اتخاذ شود.

وی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی جامعه هدف افزود: مدیریت آسیب‌های اجتماعی نباید صرفاً به ارائه آمار و پایش محدود شود، بلکه باید با شناسایی دقیق مسائل و اتخاذ راهبرد‌های مناسب، زمینه کاهش آسیب‌ها و تقویت توانمندی افراد و گروه‌های در معرض آسیب فراهم شود.

جلالیان گفت: مدیریت آموزش‌وپرورش استان و سایر دستگاه‌های مسئول، تدابیر لازم را برای پیشگیری از بازماندگی تحصیلی کودکان اتخاذ کنند.

وی با اشاره به آمار ارائه‌شده درباره بازماندگی از تحصیل در استان افزود: باید در این زمینه اقدامات جدی صورت پذیرد تا شمار کودکان بازمانده از تحصیل هرچه سریع‌تر کاهش یابد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، موضوع کودکان کار در هرمزگان را از دیگر مسائل مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و بر ضرورت توجه به این گروه از کودکان در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی تأکید کرد.

در این نشست همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، آموزشی و حمایتی برای صیانت از حقوق کودکان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی از کودکان و خانواده‌ها تأکید شد.