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بررسی طرح ساخت ۱۵ سد انحرافی در چهاردانگه با دستور استاندار مازندران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در جریان بازدید استاندار مازندراناز چهاردانگه ساری، بر تکمیل مطالعات فنی و پیگیری تأمین اعتبار برای اجرای طرحهای ساماندهی منابع آبی از جمله ساخت ۱۵ سد انحرافی برای سردهانههای سنتی منطقه تأکید شد.
در این بازدید که با حضور مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، نمایندگان مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ساری و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی انجام شد، مجموعهای از مسائل و مطالبات بخش چهاردانگه مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای رفع مشکلات زیرساختی و تسریع در اجرای طرحهای مورد نیاز منطقه تصمیمگیری شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به بررسی وضعیت منابع آب و سردهانههای سنتی چهاردانگه گفت: بر اساس مطالعات انجامشده، امکان ساخت سدهای انحرافی برای ساماندهی حدود ۱۵ سردهانه سنتی این بخش وجود دارد و در صورت تأمین اعتبار، میتوان اجرای این طرحها را پیگیری کرد.
حیدر داوودیان افزود: برای بررسی دقیق ابعاد فنی و اجرایی این موضوع، مقرر شد طرح ساخت سدهای انحرافی در نشستی کارشناسی با حضور دستگاههای مرتبط مورد بررسی قرار گیرد تا ظرفیتها، الزامات فنی، اولویتها و برآوردهای مورد نیاز برای اجرای طرح مشخص شود.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل مطالعات فنی و بررسی دقیق وضعیت منابع آب منطقه گفت: هرگونه اقدام در این زمینه باید بر مبنای مطالعات کارشناسی و با توجه به ظرفیت منابع آب و شرایط رودخانههای منطقه انجام شود و تأمین اعتبار مورد نیاز هم باید به صورت جدی پیگیری شود.