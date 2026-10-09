به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در جریان بازدید استاندار مازندراناز چهاردانگه ساری، بر تکمیل مطالعات فنی و پیگیری تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌های ساماندهی منابع آبی از جمله ساخت ۱۵ سد انحرافی برای سردهانه‌های سنتی منطقه تأکید شد. ‎

در این بازدید که با حضور مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، نمایندگان مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ساری و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی انجام شد، مجموعه‌ای از مسائل و مطالبات بخش چهاردانگه مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکار‌های رفع مشکلات زیرساختی و تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز منطقه تصمیم‌گیری شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به بررسی وضعیت منابع آب و سردهانه‌های سنتی چهاردانگه گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، امکان ساخت سد‌های انحرافی برای ساماندهی حدود ۱۵ سردهانه سنتی این بخش وجود دارد و در صورت تأمین اعتبار، می‌توان اجرای این طرح‌ها را پیگیری کرد.

حیدر داوودیان افزود: برای بررسی دقیق ابعاد فنی و اجرایی این موضوع، مقرر شد طرح ساخت سد‌های انحرافی در نشستی کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد تا ظرفیت‌ها، الزامات فنی، اولویت‌ها و برآورد‌های مورد نیاز برای اجرای طرح مشخص شود.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل مطالعات فنی و بررسی دقیق وضعیت منابع آب منطقه گفت: هرگونه اقدام در این زمینه باید بر مبنای مطالعات کارشناسی و با توجه به ظرفیت منابع آب و شرایط رودخانه‌های منطقه انجام شود و تأمین اعتبار مورد نیاز هم باید به صورت جدی پیگیری شود.