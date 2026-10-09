مدیر کل استاندارد استان زنجان گفت: در نیمه نخست امسال با تشدید نظارت بر واحد‌های تولیدی و خدماتی، ۹۵ فقره پروانه کاربرد نشان استاندارد اجباری و تشویقی در صنایع استان صادر یا تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حمیرا آهنی گفت: از این تعداد، ۲۷ فقره پروانه جدید و ۶۸ مورد تمدید پروانه کاربرد نشان استاندارد در حوزه‌های مختلف صنعتی بوده که در راستای تضمین کیفیت محصولات و خدمات استان صادر شده است.

وی با تأکید بر نقش حیاتی استاندارد در زندگی روزمره آحاد مردم، افزود: صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد علاوه بر رعایت تکالیف قانونی، ابزاری استراتژیک برای اطمینان از استمرار کنترل کیفیت در واحد‌های تولیدی و ترغیب آنها به ارتقای سطح محصولات بر اساس معیار‌های علمی سازمان ملی استاندارد است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات نظارتی و انضباطی، گفت:به منظور حفظ سلامت عموم شهروندان و نظارت بر بازار، طی این مدت ۱۰ پروانه به دلیل فقدان انطباق با الزامات استاندارد ابطال و ۳۵ مورد نیز به دلیل ضعف در برخی از معیارها، موقتاً تعلیق شد که با پیگیری‌های صورت گرفته و اصلاح نواقص، ۳۲ فقره از این موارد مجدداً رفع تعلیق و اجازه تولید انبوه و عرضه به بازار را دریافت کردند.

مدیرکل استاندارد زنجان، ضمن دعوت از شهروندان گرامی برای ایفای نقش در حفظ کیفیت محصولات، گفت: آنها می‌توانند با ارسال کد ۱۰ رقمی زیر نشان استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اصالت کالا اطمینان حاصل کنند همچنین در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق یا محصولات فاقد کیفیت، از طریق سامانه «مردم‌دار» به نشانی ۱۵۱۷.inso.gov.ir نسبت به گزارش موضوع اقدام کنند.