همایش پیاده‌روی خانوادگی با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان ۷۰ درصد و جمعی از شهروندان، با محوریت پاسداشت مقام والای شهدای استان البرز در شهر کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، این برنامه با هدف ترویج ارزش‌های ایثار و فداکاری، تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و توجه به سلامت و نشاط شهروندان شکل گرفت. در حاشیه این گردهمایی، اجرای ورزش باستانی توسط جانبازان استان البرز حال‌وهوایی ویژه به مراسم بخشید و مورد توجه حاضران قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز هم در این مراسم با اشاره به نقش شهدا در حفظ امنیت و آرامش جامعه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان را وظیفه‌ای همگانی عنوان کرد و افزود: : شهدا با گذشتن از بزرگ‌ترین سرمایه زندگی خود، مسیر عزت و امنیت کشور را هموار کردند و پاسداشت فداکاری‌های آنان باید در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

دانش‌کهن همچنین با تأکید بر ضرورت پیوند دادن مناسبت‌های عمومی با ارزش‌های ملی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: توجه به جایگاه شهدا در مناسبت‌هایی مانند روز کودک و روز کرج، زمینه‌ای برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده و تقویت این ارزش‌ها در جامعه فراهم می‌کند.

وی در ادامه، ورزش همگانی را یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود سلامت عمومی دانست و افزود: بهره‌مندی از آثار مثبت فعالیت بدنی، لزوماً به امکانات خاص نیاز ندارد و با اختصاص زمانی مشخص به پیاده‌روی و پایبندی به فعالیت مستمر می‌توان گام مؤثری در جهت ارتقای سلامت جسم و کیفیت زندگی برداشت.

این همایش در مجموع، فرصتی برای گردهمایی خانواده‌ها، تکریم ایثارگران و ترویج هم‌زمان فرهنگ قدردانی از شهدا و اهمیت ورزش در زندگی روزمره شهروندان بود.