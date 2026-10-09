مهسا کارگری، داور بین‌المللی بسکتبال کشورمان در رقابت‌های دختران زیر ۱۸ سال جام آسیا، به عنوان سرداورِ دیدار نهایی انتخاب شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهسا کارگری امروز جمعه (۱۷ مهر)، دیدار مرحله نیمه‌نهایی استرالیا و چین را به عنوان سرداور و در کنار داورانی از فیلیپین و مالزی قضاوت کرد. این دیدار با برتری ۷۸ بر ۵۹ استرالیا به پایان رسید تا این تیم راهی فینال شود.

با اعلام برنامه داوری دیدار‌های پایانی، مهسا کارگری قضاوت دیدار نهایی بین تیم‌های ژاپن و استرالیا را نیز بر عهده خواهد داشت. این مسابقه فردا شنبه ۱۸ مهر از ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌شود و کارگری به عنوان سرداور در تیم داوری این دیدار حضور خواهد داشت.

در دیگر دیدار پایانی این رقابت‌ها، چین برای کسب مقام سوم به مصاف کره‌جنوبی می‌رود. این ششمین قضاوت مهسا کارگری در رقابت‌های جام آسیا خواهد بود، او در همه دیدار‌های قبلی نیز مسئولیت سرداوری را بر عهده داشته است.