امام جمعه اراک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بر ضرورت وحدت کلمه، انسجام ملی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با اشاره به ضرورت اتحاد میان اقوام مختلف ایرانی گفت: کرد، لر، بلوچ، فارس و همه اقوام کشور باید با همدلی و همبستگی در برابر آمریکا محکم بایستند و با هوشیاری عمل کنند.

امام جمعه اراک با اشاره به اهمیت اقامه نماز در جامعه اسلامی افزود: اقامه نماز از وظایف مهم حکومت اسلامی است و روحانیت، دولت، مجلس، مردم، آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها در ترویج و برپایی نماز مسئولیت دارند.

وی با بیان اینکه نماز باید با حضور قلب اقامه شود، گفت: نماز علاوه بر آثار فردی، موجب آرامش روحی و معنوی جامعه و دوری از ناهنجاری‌ها و بی‌بندوباری می‌شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به اهمیت قدرت دریایی کشور اظهار داشت: ایران حدود چهار هزار کیلومتر مرز دریایی دارد و ایرانیان از گذشته همواره در دریا حضوری قدرتمند داشته‌اند؛ بنابراین باید از ظرفیت دریا‌ها بیشتر استفاده کنیم و آمریکایی‌ها نباید از آن سوی دنیا برای ملت‌ها قلدری کنند و با بمب و موشک به آنان حمله کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر آمادگی ملت ایران برای دفاع از حقوق و منافع خود و ملت‌های مسلمان گفت: اگر آمریکایی‌ها تصور می‌کنند می‌توانند با توطئه و سیاست‌های جنایتکارانه خواسته‌های خود را بر ملت ایران تحمیل کنند، این آرزو را به گور خواهند برد.

امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنانش از جوانانی که در مسابقات کشتی، ورزشی، علمی و نجوم برای جمهوری اسلامی ایران مدال‌آفرینی کرده‌اند قدردانی کرد و این موفقیت‌ها را مایه عزت و افتخار کشور دانست.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی همچنین راه‌اندازی کلینیک درمان زخم با روش‌های نوین در بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک را اقدامی ارزشمند توصیف کرد.