استاندار آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان بناب چندین طرح عمرانی، گردشگری، فرهنگی و ورزشی را افتتاح و عملیات اجرایی احداث ۲۰۰ واحد مسکونی را نیز آغاز کرد.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی و گردشگری در بناب

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی و گردشگری در بناب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در سفر به شهرستان بناب فاز نخست یک مجتمع تفریحی و گردشگری را در بناب افتتاح کرد فاز‌های دوم و سوم این مجتمع نیز قرار است با تلاش شهرداری و شورای اسلامی شهر در ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسد.

افتتاح طرح تفریحی و گردشگری در پشت مسجد میدان تاریخی شهر بناب، بهره‌برداری از سالن ورزشی و پارک تفریحی در منطقه دیزج و افتتاح طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بناب از دیگر طرح‌های افتتاح‌ شده در این سفر بود.

همچنین با حضور استاندار آذربایجان شرقی عملیات اجرایی احداث ۲۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح مشارکتی بنیاد مسکن و شهرداری بناب آغاز شد.

مجموع هزینه‌ها و اعتبارات اختصاص‌ یافته به این طرح‌ها بیش از یک همت اعلام شده است.

محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح اقامتگاه گردشگری جذب سرمایه‌گذار را یکی از ضرورت‌های توسعه شهرستان دانست و گفت:شهرداری باید با برنامه‌ریزی و تلاش جدی زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کند تا در سال‌های آینده شاهد افزایش بودجه و توان مالی شهرداری باشیم.

وی همچنین با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر بناب بر ضرورت همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر برای رفع این مشکلات و بهبود وضعیت عبور و مرور تاکید کرد.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات موثر زمینه توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقای خدمات‌رسانی برای شهروندان فراهم شود.