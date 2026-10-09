امام جمعه سنندج با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گفت: مسئولان باید تمام توان خود را برای رفع مشکلات معیشتی جامعه به کار گیرند و توجه به مطالبات مردم و تقویت اعتماد عمومی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، حمایت از تولید ملی را یکی از راهکار‌های اصلی برون‌رفت از مشکلات اقتصادی دانست و بر ضرورت توجه جدی مسئولان به دغدغه‌ها و مطالبات مردم تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به وعده ورود خودرو‌های خارجی در چارچوب منطقه آزاد تجاری، خواستار پیگیری این موضوع و تسریع در اجرای آن شد.

امام جمعه سنندج همچنین با تأکید بر ضرورت شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران، توجه به ظرفیت‌های استان کردستان را برای تحقق توسعه و رفع مشکلات ضروری دانست.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود، اشتغال جوانان، تسهیل ازدواج و رسیدگی به نیاز‌های این قشر را از موضوعات مهم جامعه عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای آینده جوانان شد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت توجه افراد جامعه به فرایض دینی، آموزه‌های تربیتی و رعایت اصول اخلاقی تأکید کرد.