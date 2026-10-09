به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه لنده با تأکید بر حضور مردم در میدان گفت: حضور مردم در میدان و خیابان، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان است؛ لذا نباید این میدان ترک شود و باید خود را برای جنایات و توطئه‌های جدید دشمن برای شکستن تاب‌آوری اجتماعی آماده کنیم، چرا که دشمن دست از هیچ تلاشی برای نمی‌دارند و بیش از هشت ماه است که ملت ما در کف میدان حضور دارد و این روزها در راستای حفظ میدان و حمایت از نیروهای مسلح، رزمایش «جان فدا» در شهرستان و استان برگزار خواهد شد که همه ما وظیفه داریم در آن شرکت کنیم.

حجت الاسلام محمودی اصل گفت: امروز تنگه هرمز بازدارندگی بزرگی برای مقابله با دشمنان و بهترین اهرم در برابر آنان است. تصویرسازی غلط و وارونه جلوه‌دادن حقایق و ارزش این تنگه در کلام دشمنان نباید باعث ناامیدی ملت ما شود؛ اقتدار نیروهای مسلح ما در بستن این تنگه و برخورد قاطع با شناورهای متخلف، باعث شده است اهمیت این تنگه روزبه‌روز افزایش یابد.

وی گفت: دشمن امروز به‌خوبی می‌بیند که در عراق، یمن و سایر جبهه‌های مقاومت، دست دشمنان تا بن دندان مسلح قطع شده است و روزبه‌روز قدرت الهی رزمندگان اسلام را لمس می‌کند.

وی افزود: توجه به رفع مشکلات معیشتی مردم یک نیاز اساسی است و تعلل در خدمت و در برخی موارد ناتوانی برخی مدیران، فشار معیشتی مردم و عدم توجه به رفع مشکلات آحاد جامعه از مسائلی است که مسئولان باید مراقبت کنند و بدانند اگر مردم سکوت کرده‌اند، برای جلوگیری از ناامنی در کشور است و افزایش قیمت دلار ناشی از برخی مدیریت‌های غلط است که امیدواریم این مهم از سوی مسئولان بالادستی هرچه سریع‌تر رفع شود تا مردم شاهد مشکلات کمتری در کشور باشند

امام جمعه چرام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته این شهر گفت: دشمن با جنگ شناختی به دنبال القای شکست به ملت ایران است.

حجت‌الاسلام سید نورالله افشار با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جنگ روانی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمنان در جنگ شناختی به دنبال آن هستند که احساس شکست، ناامیدی و فروپاشی را به جامعه ایران منتقل کنند و با طرح ادعاهایی درباره وضعیت اقتصادی کشور، روحیه مردم را تضعیف کنند.

امام جمعه چرام در بخش دیگری از سخنانش همچنین با اشاره به ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه، قطعی‌های مکرر اینترنت و اختلال در شبکه‌های ارتباطی، این مشکلات را از عوامل نارضایتی شهروندان دانست و خواستار رسیدگی فوری مسئولان مربوطه شد.

حجت‌الاسلام سید نورالله افشار با تأکید بر اینکه دسترسی به ارتباطات پایدار در زندگی امروز به ضرورتی اساسی تبدیل شده است، گفت: آیا در عصر ارتباطات می‌توان پذیرفت که مردم یک شهرستان و روستاهای آن از ابتدایی‌ترین امکانات ارتباطی، یعنی آنتن‌دهی مناسب تلفن همراه و اینترنت پایدار، محروم باشند؟

افشار افزود: محرومیت مردم چرام و روستاهای اطراف از خدمات ارتباطی مطلوب، مسئله‌ای است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و مدیریت مؤثر برطرف شود.

وی تصریح کرد: امروز اینترنت پایدار و آنتن‌دهی مناسب، مانند آب، برق و راه، از نیازهای ضروری زندگی مردم است و شهروندان نباید به دلیل ضعف در پیگیری و مدیریت، از این امکانات محروم بمانند.

امام جمعه چرام با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از طریق تماس تلفنی با مسئولان مربوطه، بیان کرد: این موضوع را به‌صورت تلفنی با مسئولان مربوطه در میان گذاشته‌ام، اما تاکنون مشکل مردم به‌طور کامل برطرف نشده است.

افشار تأکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان استانی و دستگاه‌های متولی ارتباطات برای رفع این مشکل مساعدت لازم را انجام دهند؛ در غیر این صورت، برای رساندن صدای نارضایتی مردم به رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، موضوع را از مسیرهای دیگر پیگیری خواهم کرد.

خطیب نماز جمعه پاتاوه هم گفت: امروز اقتصاد ایران اسلامی نه تنها در حالت دفاعی نیست بلکه تهاجمی است.

حجت الاسلام زارعی پور افزود: امروز تنگه هرمز به‌عنوان نقطه اتصال اقتصاد جهان است که روزانه میلیون ها بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از آن عبور می‌کند و تقریباً معادل یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان است این یک امتیاز ویژه است در برابر محاصره اقتصادی دشمن که البته بدانیم و فریب قدرت رسانه ای دشمن را نخوریم .

وی به تشریح وظیفه مهم ملت ایران درجلوگیری ازتحریف واقعیت جنگ ها پرداخت وگفت: وظیفه مهم ملت بزرگ ایران جلوگیری از تحریف واقعیت این جنگ‌ها، به معنای حفظ سرمایه اعتماد عمومی و تقویت جبهه مردمی در برابر دشمن است

امام جمعه پاتاوه اضافه کرد: وظیفه مهم دیگر انتقام و خون‌خواهی امام شهید و سایر شهدا از فرماندهان و دانشمندان و مردم ایران است.



امام جمعه سرفاریاب در خطبه ها خود به نقشه ها و اقدامات چند دهه اخیر استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره و گفت: جنگ علیه ملت ایران تنها به عرصه نظامی محدود نبوده و ابعاد اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه‌ای و شناختی نیز داشته است.

حجت‌الاسلام مجید بهادری با بیان اینکه شناخت ابعاد این تحولات برای نسل جوان ضروری است، تصریح کرد: نسل جوان باید با دقت این رخدادها را مطالعه کرده و صاحبان قلم و منبر نیز با تبیین صحیح و روایتگری دقیق، اجازه ندهند روایت‌های نادرست و وارونه، جای واقعیت ها را بگیرد.

حجت‌الاسلام بهادری خاطرنشان کرد: هر یک از این عرصه‌ها اهداف، ابزارها، عوامل و پیامدهای خاص خود را داشته‌اند و یکی از مهم‌ترین عوامل ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها، وحدت، انسجام اجتماعی و اتحاد اقشار مختلف جامعه بوده است.

وی افزود: در عرصه نظامی، دشمن با مقاومت ملت ایران مواجه شد و پس از آن، راهبردهای خود را به حوزه‌های دیگری از جمله اقتصاد، فرهنگ و رسانه سوق داد؛ از این رو باید متناسب با شرایط جدید، وظایف خود را به درستی بشناسیم و به آنها عمل کنیم.

امام جمعه سرفاریاب به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی در شرایط جنگ اشاره کرد و گفت: عموم مردم وظیفه دارند در این شرایط از اسراف، ریخت‌ و پاش و تبذیر پرهیز کنند و با قناعت، مواسات، دستگیری از نیازمندان و رعایت انصاف، در مدیریت وضعیت اقتصادی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

حجت الاسلام بهادری در پایان، وحدت و انسجام ملی و پیوند میان مردم و رهبری را از عوامل مهم ایستادگی ملت ایران دانست و تأکید کرد حفظ و تقویت این پیوند، از مهم‌ترین سرمایه‌های دفاعی و اجتماعی کشور است.