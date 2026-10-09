به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی، به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی، برای فردا در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و دامنه‌ها و ارتفاعات سمنان، هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

این وضعیت برای استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در روز یکشنبه نیز تداوم خواهد داشت.

احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر و بروز خسارت به محصولات کشاورزی در مناطق یادشده وجود دارد.

توصیه می‌شود هموطنان از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، سفر‌های غیرضروری و طبیعت‌گردی اجتناب کنند؛ همچنین عشایر از جابه‌جایی دام خودداری نمایند.