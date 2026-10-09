دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهربابک در بازدید از محور شهربابک ـ انار و جاده ترانزیتی بندرعباس ـ تهران، بر تسریع در اجرای پروژه‌های راه‌سازی و رفع نقاط حادثه‌خیز این محور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سجاد برزگری در جریان این بازدید، ضمن بررسی علت توقف عملیات راه‌سازی توسط پیمانکاران اداره راه، آخرین وضعیت اجرای پروژه‌ها و مشکلات و موانع پیش‌روی پیمانکاران را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرد و احتمال بارندگی، اظهار کرد: برای جلوگیری از ایجاد وقفه بیشتر در عملیات راه‌سازی، به پیمانکاران و کارفرما تذکر لازم داده شد تا ماشین‌آلات راه‌سازی که به محل‌های دیگر منتقل شده‌اند، در اسرع وقت به محل پروژه بازگردانده شوند و روند اجرای عملیات با سرعت بیشتری ادامه یابد.

دادستان شهربابک افزود: با توجه به اهمیت محور شهربابک ـ انار و تردد خودرو‌های عبوری در جاده ترانزیتی و بندرعباس ـ تهران، رفع نقاط حادثه‌خیز باید در اولویت اجرای پروژه‌های راه‌سازی قرار گیرد و اقدامات لازم در این زمینه با فوریت انجام شود.

برزگری همچنین در این بازدید، موانع و مشکلات پیمانکاران از جمله مسائل مربوط به تأمین سوخت ماشین‌آلات را بررسی کرد و در این خصوص دستورات لازم برای رفع مشکل و تسهیل ادامه فعالیت پروژه‌ها صادر شد.

وی در ادامه از کارخانه آسفالت در حال احداث شهرستان شهربابک نیز بازدید کرد و وضعیت پروژه و موانع پیش‌روی آغاز به کار آن را مورد بررسی قرار داد.

دادستان شهربابک با تأکید بر اهمیت تأمین آسفالت مورد نیاز پروژه‌های راه‌سازی، گفت: موانع موجود در مسیر راه‌اندازی کارخانه آسفالت شهرستان نیز بررسی و دستورات لازم برای رفع مشکلات و تسریع در آغاز فعالیت این کارخانه صادر شد.

برزگری خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید، شناسایی و رفع موانع اجرای پروژه‌های راه‌سازی و تسریع در تکمیل طرح‌ها، به‌ویژه در نقاط حادثه‌خیز، است و روند اجرای اقدامات و دستورات صادرشده پیگیری خواهد شد.