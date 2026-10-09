رویداد ملی «همچو سرو»؛ روایت زنان از روزهایِ جنگ و همدلی، با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رویداد ملی «همچو سرو» با محوریت ثبت و روایت تجربه‌های زیسته زنان از روز‌های جنگ و همدلی، با همت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اعلام اسامی برندگان به کار خود پایان داد.

رویداد ملی «همچو سرو» با دریافت ۹۸۷ روایت از زنان سراسر کشور، تجربه‌های آنان از روز‌های جنگ و همدلی را ثبت کردند که پس از داوری و برگزاری کارگاه‌های روایت‌نویسی، ۱۵ روایت برگزیده در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.

در اختتامیه این رویداد پنل انتقال تجربه با محوریت روایت تجربه‌های جنگ و نقش نوشتن در ثبت آنها هم برگزار شد.

در پنل انتقال تجربه، شکیبا نیا، محمدرضا جوان‌آراسته، سارا عرفانی و ناصر نادری درباره تجربه‌های خود از جنگ و اهمیت روایت‌گری سخن گفتند.

هدف رویداد «همچو سرو» تنها تولید کتاب نیست، بلکه فراهم کردن زمینه‌ای برای دیده شدن تجربه زنان و تبدیل آنها به روایت است. «سرو» نیز نماد ایستادگی و ادامه دادن در شرایط دشوار معرفی شد.

حامد شکیبانیا، مستندساز و دبیر پنل رویداد ملی «همچو سرو»، با اشاره به برگزاری بخش پایانی این رویداد گفت: در روز سوم، کارگاه انتقال تجربه با حضور محمدرضا جوان‌آراسته، سارا عرفانی و ناصر نادری برگزار شد و هرکدام از تجربه‌های خود در مواجهه با جنگ و روایت‌گری آن سخن گفتند.

او افزود: جوان‌آراسته درباره ضرورت یادداشت‌نویسی در چنین روزهایی، عرفانی درباره تجربه خود و فرزندانش از جنگ و نادری درباره بازگشت ایرانیان از مرز رازی در جریان جنگ ۴۰ روزه صحبت کردند و تصاویر و فیلم‌هایی از این تجربه‌ها نیز به نمایش درآمد.

شکیبانیا در ارزیابی رویداد «همچو سرو» گفت: این رویداد تلاش کرد با حضور منتور‌های شناخته‌شده و برنامه‌ای منظم، علاقه‌مندان به نوشتن را به دانش و تجربه لازم مجهز کند و از این منظر، تجربه‌ای موفق بود؛ هرچند همچنان به تلاش‌های بیشتری برای ثبت روایت‌های این روزگار نیاز داریم.

برندگان رویداد ملی روایت زنان با عنوان همچو سرو عبارتند از:

۱- خاک سرخ، مریم مجتهدزاده

۲-میناب آشنای دور، زهرا ذوالمجد

۳- دایره قرمز دور پروفایل، مریم طباطبایی

۴- گوشواره‌هایم برسد به...، نرگس اسماعیلی

۵- بیست و هشتمین خروجی، شقایق خبازیان

۶-ناخدای زنده چطور میتواند...، فرزانه علیبخشی

۷-پرنده کوچک خوشبختی، فائزه نقدی سپهوند

۸- عروسک، نفیسه شیخ‌علی‌زاده

۹-سرو‌های پشت پنجره، نرگس باقری

۱۰- سرهمی سفید، اعظم داوودی

۱۱- سرو و طوفان، زهرا خلقی

۱۲- پشه‌ها همدست ترامپند، بتول مظفری

۱۳- جنگ دوم من، مریم محمدپور

۱۴-رد سبز، اسما پاک‌نژاد

۱۵- نام‌پدر کد ملی، فاطمه بزم‌شاهی