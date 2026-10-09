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رویداد ملی «همچو سرو»؛ روایت زنان از روزهایِ جنگ و همدلی، با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رویداد ملی «همچو سرو» با محوریت ثبت و روایت تجربههای زیسته زنان از روزهای جنگ و همدلی، با همت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اعلام اسامی برندگان به کار خود پایان داد.
رویداد ملی «همچو سرو» با دریافت ۹۸۷ روایت از زنان سراسر کشور، تجربههای آنان از روزهای جنگ و همدلی را ثبت کردند که پس از داوری و برگزاری کارگاههای روایتنویسی، ۱۵ روایت برگزیده در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.
در اختتامیه این رویداد پنل انتقال تجربه با محوریت روایت تجربههای جنگ و نقش نوشتن در ثبت آنها هم برگزار شد.
در پنل انتقال تجربه، شکیبا نیا، محمدرضا جوانآراسته، سارا عرفانی و ناصر نادری درباره تجربههای خود از جنگ و اهمیت روایتگری سخن گفتند.
هدف رویداد «همچو سرو» تنها تولید کتاب نیست، بلکه فراهم کردن زمینهای برای دیده شدن تجربه زنان و تبدیل آنها به روایت است. «سرو» نیز نماد ایستادگی و ادامه دادن در شرایط دشوار معرفی شد.
حامد شکیبانیا، مستندساز و دبیر پنل رویداد ملی «همچو سرو»، با اشاره به برگزاری بخش پایانی این رویداد گفت: در روز سوم، کارگاه انتقال تجربه با حضور محمدرضا جوانآراسته، سارا عرفانی و ناصر نادری برگزار شد و هرکدام از تجربههای خود در مواجهه با جنگ و روایتگری آن سخن گفتند.
او افزود: جوانآراسته درباره ضرورت یادداشتنویسی در چنین روزهایی، عرفانی درباره تجربه خود و فرزندانش از جنگ و نادری درباره بازگشت ایرانیان از مرز رازی در جریان جنگ ۴۰ روزه صحبت کردند و تصاویر و فیلمهایی از این تجربهها نیز به نمایش درآمد.
شکیبانیا در ارزیابی رویداد «همچو سرو» گفت: این رویداد تلاش کرد با حضور منتورهای شناختهشده و برنامهای منظم، علاقهمندان به نوشتن را به دانش و تجربه لازم مجهز کند و از این منظر، تجربهای موفق بود؛ هرچند همچنان به تلاشهای بیشتری برای ثبت روایتهای این روزگار نیاز داریم.
برندگان رویداد ملی روایت زنان با عنوان همچو سرو عبارتند از:
۱- خاک سرخ، مریم مجتهدزاده
۲-میناب آشنای دور، زهرا ذوالمجد
۳- دایره قرمز دور پروفایل، مریم طباطبایی
۴- گوشوارههایم برسد به...، نرگس اسماعیلی
۵- بیست و هشتمین خروجی، شقایق خبازیان
۶-ناخدای زنده چطور میتواند...، فرزانه علیبخشی
۷-پرنده کوچک خوشبختی، فائزه نقدی سپهوند
۸- عروسک، نفیسه شیخعلیزاده
۹-سروهای پشت پنجره، نرگس باقری
۱۰- سرهمی سفید، اعظم داوودی
۱۱- سرو و طوفان، زهرا خلقی
۱۲- پشهها همدست ترامپند، بتول مظفری
۱۳- جنگ دوم من، مریم محمدپور
۱۴-رد سبز، اسما پاکنژاد
۱۵- نامپدر کد ملی، فاطمه بزمشاهی