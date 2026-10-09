دومین جشن جهانی مهرگان در جوار غار باستانی کرفتو در شهرستان دیواندره برگزار شد؛ آیینی کهن که فرصتی برای پاسداشت میراث فرهنگی ایران و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان کردستان فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جشن جهانی مهرگان در یکی از شگفت‌انگیزترین محوطه‌های تاریخی ایران، بار دیگر پیوند میان آیین‌های باستانی، موسیقی و تاریخ را به نمایش گذاشت و غار تاریخی کرفتو را به کانون توجه علاقه‌مندان به فرهنگ و میراث ایرانی تبدیل کرد.

برگزاری این رویداد فرهنگی، علاوه بر پاسداشت یکی از آیین‌های کهن ایران‌زمین، فرصتی برای معرفی بیشتر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری کردستان و تقویت ظرفیت‌های این استان در حوزه گردشگری فرهنگی به شمار می‌رود.

در این مراسم، استاندار کردستان نیز به تشریح برنامه‌های استان برای توسعه گردشگری پرداخت و بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان در جذب گردشگران تأکید شد.

همچنین اعلام شد پرونده غار تاریخی کرفتو برای قرار گرفتن در مسیر ثبت جهانی در حال آماده‌سازی است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر این اثر ارزشمند را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کند.

غار باستانی کرفتو با معماری صخره‌ای، فضا‌های دست‌کند و ویژگی‌های تاریخی منحصر‌به‌فرد خود، از آثار شاخص استان کردستان و یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود؛ محوطه‌ای ارزشمند که ظرفیت آن برای توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی پیشینه تاریخی منطقه همچنان قابل توجه است.

برگزاری جشن جهانی مهرگان در جوار این اثر تاریخی، فرصتی برای پیوند دادن آیین‌های کهن با معرفی میراث فرهنگی و گردشگری کردستان و تأکیدی بر ضرورت حفاظت و معرفی شایسته این سرمایه تاریخی است.