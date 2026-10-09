کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با پیش بینی رگبار‌های باران و رعد و برق هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مرتضی قدیمی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان امروز قسمتی ابری تا ابری خواهد بود که گاهی با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید همراه خواهد شد.

وی افزود: از روز یکشنبه تا سه شنبه شرایط جوی پایدارتر خواهد شد که برای این روز‌ها آسمان قسمتی ابری پیش بینی می‌شود که گاهی با افزایش ابر همراه می‌شود و احتمال بارش برای این روز‌ها ضعیف خواهد بود.

قدیمی ادامه داد: همچنین دمای کمینه هوا، صبح فردا و یکشنبه هفته آینده کاهش نسبی خواهد داشت ولی از صبح دوشنبه به تدریج افزایش خواهد یافت.

کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: افزود: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با چهار درجه کمترین و چورزق با ۲۹.۶ درجه بیشترین دمای ثبت‌شده در استان و دمای شهر زنجان نیز بین ۱۰ و ۲۴ درجه در نوسان بوده است.