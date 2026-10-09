مهدی فخاری و سهیل رکن‌آبادی، دو ورزشکار جوان جزیره هرمز، در رشته ورزشی گانیه برای حضور در بازی‌های بریکس ۲۰۲۶ به کشور هند اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس ورزش‌های بومی و محلی هرمز گفت: این دو ورزشکار در قالب کاروان اعزامی رشته گانیه، یکی از رشته‌های زیرمجموعه ورزش‌های بومی و محلی، در بازی‌های نمایشی ورزش‌های بومی و سنتی کشور‌های بریکس ۲۰۲۶ شرکت می‌کنند.

فاطمه سلامتی هرمزی افزود: این رقابت‌ها از ۱۹ تا ۲۱ مهرماه در شهر احمدآباد، ایالت گجرات هند برگزار می‌شود.

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وی گفت: گسترش ورزش‌های بومی و محلی از اولویت‌های جدی ورزش کشور است و فراهم کردن زمینه حضور شایسته ورزشکاران در این رشته‌ها در عرصه‌های بین‌المللی، برای کشور مؤثر خواهد بود.