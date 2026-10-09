نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ایلام گفت: مذاکره در سایه اقتدار ملی معنا پیدا می‌کند و حضور مقتدرانه مردم و توان بازدارندگی رزمندگان، پشتوانه اصلی دیپلماسی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام و المسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» امام جمعه ایلام با بیان اینکه دشمنان به دلیل همین قدرت، تاب ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی را ندارند، اظهار کرد: مذاکره باید بر پایه موازین دیپلماسی پیش برود تا از انزوای کشور جلوگیری شود و حضور مردم و قدرت بازدارندگی رزمندگان نیز در میدان جنگ تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به اظهارات نخست‌وزیر رژیم غاصب صهیونیستی در سازمان ملل و درخواست وی برای مداخله بیگانگان در امور داخلی ایران گفت: دشمن در پی جنگ داخلی و ایجاد ناامنی از درون است.

کریمی‌تبار افزود: قدرت موشکی ایران و تسلط بر تنگه‌های راهبردی هرمز و باب‌المندب که به یمن قهرمان و انصارالله قدرت فرامرزی بخشیده، نشان‌دهنده بن‌بست دشمن در مقابل اقتدار جمهوری اسلامی است.

وی با ابراز امیدواری برای پاکسازی منطقه از حضور ارتش تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، بر لزوم حفظ انسجام داخلی تأکید کرد.

امام جمعه ایلام در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی، از فرماندهان و کارکنان خدوم فراجا قدردانی کرد و گفت: امنیت مرز‌ها و آرامش شهرها، حاصل ایثار و شهادت‌طلبی نیرو‌هایی است که در سرما و گرما و در مقابله با اشرار، سارقان و دشمنان خارجی از جان خود می‌گذرند.

کریمی‌تبار یادآور شد: این امنیت به آسانی به دست نیامده و خانواده‌های شهدا سرمایه‌های گران‌بهایی برای ایران هستند.

وی با اشاره به نقش مردم در امنیت پایدار، از شهروندان درخواست کرد که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از رفتار‌های پرخطر و گزارش موارد مشکوک، با پلیس همکاری کنند.

امام جمعه ایلام همچنین از مسئولان کشوری خواست برای بهبود معیشت و رفاه نیرو‌های انتظامی کوشش دوچندان داشته باشند.

همزمان با رویداد رسانه‌ای ایران جان، خطیب جمعه ارکواز، ملکشاهی را ظرفیتی ارزشمند برای معرفی و بازتاب مطالبات مردم دانست و بر تسریع طرح‌های

نیمه‌تمام شهرستان تأکید کرد

نماز باشکوه جمعه در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزارشد