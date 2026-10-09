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مدیران آذربایجان غربی فردا شنبه هجدهم مهر ماه ۱۴۰۵ در سامانه سامد پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم استان خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، با هماهنگی و برنامهریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تأکیدات مقامعالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات هموطنان و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه، مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی فردا با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت و از طریق تلفن ۱۱۱ بهصورت مستقیم پاسخگوی تماسهای مردم استان خواهند بود.
ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی ساعت ۱۰ تا ۱۱
ـ مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه ساعت ۱۰ تا ۱۱
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی ساعت ۱۱ تا ۱۲
ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی
ساعت ۱۱ تا ۱۲