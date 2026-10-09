به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اله‌داد، مدیرعامل توانیر گفت: در جریان این سفر، هیئت ایرانی به سرپرستی فرزانه صادق و با حضور مدیران عامل شرکت‌های برق و گاز کشور، در دیدار با رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، موضوعات مهمی در زمینه توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی را بررسی کرد.

وی افزود: تمدید قرارداد واردات برق از ترکمنستان، افزایش حجم مبادلات برق، توسعه خطوط سوم و چهارم مبادلاتی و بررسی امکان ترانزیت برق از مسیر ترکمنستان به کشور‌های ثالث از محور‌های اصلی این مذاکرات بود.

اله‌داد با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های تبادل برق و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تصریح کرد: در این نشست، موافقت‌های اولیه برای ادامه بررسی موضوعات مطرح‌شده حاصل شد و مقرر است تیم‌های کارشناسی دو کشور، ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی طرح‌ها را پیگیری کنند.

مدیرعامل توانیر بیان کرد: توسعه این همکاری‌ها، در صورت تأیید مطالعات کارشناسی و فراهم شدن الزامات اجرایی، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای افزایش ظرفیت مبادلات برق و تقویت همکاری‌های انرژی میان ایران و کشور‌های منطقه ایجاد کند.