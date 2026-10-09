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مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به مذاکرات هیئت ایرانی با مقامهای ترکمنستانی همزمان با حضور رئیسجمهور ایران در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS)، از بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای برقی دو کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد الهداد، مدیرعامل توانیر گفت: در جریان این سفر، هیئت ایرانی به سرپرستی فرزانه صادق و با حضور مدیران عامل شرکتهای برق و گاز کشور، در دیدار با رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، موضوعات مهمی در زمینه توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی را بررسی کرد.
وی افزود: تمدید قرارداد واردات برق از ترکمنستان، افزایش حجم مبادلات برق، توسعه خطوط سوم و چهارم مبادلاتی و بررسی امکان ترانزیت برق از مسیر ترکمنستان به کشورهای ثالث از محورهای اصلی این مذاکرات بود.
الهداد با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای تبادل برق و گسترش همکاریهای منطقهای تصریح کرد: در این نشست، موافقتهای اولیه برای ادامه بررسی موضوعات مطرحشده حاصل شد و مقرر است تیمهای کارشناسی دو کشور، ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی طرحها را پیگیری کنند.
مدیرعامل توانیر بیان کرد: توسعه این همکاریها، در صورت تأیید مطالعات کارشناسی و فراهم شدن الزامات اجرایی، میتواند فرصتهای جدیدی برای افزایش ظرفیت مبادلات برق و تقویت همکاریهای انرژی میان ایران و کشورهای منطقه ایجاد کند.