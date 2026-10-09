رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای عملیات روکش آسفالت در محور نهبندان–زاهدان به طول ۱۵ کیلومتر برای ارتقای ایمنی راهگذر چابهار– مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای عملیات روکش آسفالت در محور نهبندان–زاهدان به طول ۱۵ کیلومتر خبر داد و گفت: بهسازی این محور به عنوان بخشی از راهگذر راهبردی چابهار–مشهد، نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت تردد در این مسیر ارتباطی و ترانزیتی دارد

افقهی افزود: محور نهبندان–زاهدان به دلیل قرار گرفتن در مسیر راهگذر چابهار– مشهد و نقش آن در جابه‌جایی کالا و تردد ناوگان سنگین، از محور‌های مهم ارتباطی و ترانزیتی استان به شمار می‌رود و نگهداری و ارتقای کیفیت این مسیر، از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: در راستای نگهداری و ارتقای سطح خدمت این محور، ۵ کیلومتر روکش آسفالت در ورودی شهرستان نهبندان انجام شده و ۷ کیلومتر دیگر نیز در دست اجراست و همچنین عملیات مرمت و روکش در ۱۳ کیلومتر از محور‌های این محدوده انجام شده است.

افقهی افزود: تداوم عملیات روکش، لکه‌گیری، بهسازی و ارتقای ایمنی محور‌های ارتباطی استان با هدف حفظ کیفیت راه‌ها، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد ناوگان مسافری و باری در دستور کار قرار دارد