یکی از فرزندان دیار گلستان واهل کلاله که از کارکنان نیروی انتظامی لخشک زاهدان بود امروز حین انجام مأموریت و تأمین امنیت مردم، مورد حمله تروریستی اشرار مسلح قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، گشت یگان تکاوری نصرت‌آباد در محور مواصلاتی لخشک زاهدان، حین انجام مأموریت و تأمین امنیت مردم، مورد حمله تروریستی اشرار مسلح قرار گرفت.

در این حمله تروریستی، ستوان‌سوم وحید عنایت از کارکنان انتظامی به شهادت رسید.

از شهید وحید عنایت دو فرزند پسر ۶ ماهه و سه ساله به یادگار مانده است.