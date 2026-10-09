به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دفتر شورای نگهبان گلپایگان در این مراسم بابیان اینکه شهادت فرزندان کشور زمینه ساز پیروزی در مقابل دشمنان است گفت: شهدا با خون خود سره را از ناسره برای مردم دنیا مشخص کردند.

حجت الاسلام محسن مرجانی افزود: شهدا برای امنیت و آسایش ما به شهادت رسیدندو باید قدردان شهدا و خانواده‌های شهدا باشیم.

وی گفت:کسی که در مکتب امام شهید تربیت شده باشد تا آخرین قطره خون خود در برابر دشمن خواهد ایستاد.

در این مراسم با قرائت قرآن و نوحه سرایی یاد و خاطره شهید علی فیاضی گرامی داشته شد

شهید علی فیاضی از پاسداران نیروی دریایی سپاه بود که بامداد ۹شهریور در حمله هوایی ارتش تروریستی امریکا به جزیره لارک به شهادت رسید.